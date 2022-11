बकरियों को देनी पड़ी पुलिस के सामने गवाही, ताकि मालिक को चोरी के आरोप से बचा सकें

Madhya Pradesh

Sagar, क्या आपने कभी सुना है कि जानवर या पशु चोरी के मामले में पुलिस ने खुद जानवर की गवाही को मानकर मामला सुलझाया हो..! नहीं न? लेकिन सागर में बीते रोज ऐसा ही एक मामला सामने आया है। डेढ़ दर्जन बकरियों की चोरी के एक मामले में पुलिस ने खुद बकरियों की गवाही के चलते मालिक की पहचान कर बकरियां उसके सुपुर्द की हैं।

A strange case has come to light of the testimony of goats in the ocean. In fact, in the case of goat theft, the police had become chakarghini, the police had reached the door of two claimants with the goats, where the goats themselves solved the matter by revealing the address of their owner.