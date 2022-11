सरकारी शिक्षक ने महिला को प्रेमजाल में फंसाया, अब बेटी पर गलत नजर, धर्म परिवर्तन का दबाव

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh में सागर जिले की बीना के मुड़ियादेहरा गांव की सरकारी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक की करतूत से स्कूल और गांव बदनाम हो रहा है। टीचर ने अपने यहां खाना बनाने वाली महिला को बहलाकर उसे अपने प्रेम में फंसा लिया। वह उसकी नाबालिग बेटी के साथ भोपाल चला गया। बाद में बेटी पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। बेटी पर गंदी नजर भी रखता है। बेटी भागकर अपने पिता के पास पहुंची तो शिक्षक भी पीछे-पीछे आ गया। मामला अब बाल आयोग में पहुंच गया है। शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बाल आयोग में शिकायत करने वाली नाबालिग व उसके पिता ने पुलिस में शिकायत की है कि बीना के मुड़ियादेहरा गांव की स्कूल में पदस्थ शिक्षक शमीम खान उसकी मां को अपने साथ रखे है। वह उसे बहलाफुसलाकर ले गया और उसे अपनी पत्नी के जैसा रखने लगा। महिला का धर्म परिवर्तन भी करा दिया है। महिला बेटी को भी साथ ले गई थी, लेकिन शिक्षक मां के साथ-साथ बेटी पर भी गंदी नजर रखता है, उसके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। मां को बताया तो दोनों ने बेटी के साथ मारपीट तक कर दी। शिक्षक नाबालिग पर मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए दबाव भी बना रहा था। बेटी किसी तरह भोपाल से बीना अपने पिता के पास लौट आई। शिक्षक उसके पीछे-पीछे घर तक आ गया और पिता व भाई की गैर-मौजूदगी में घर में घुस गया। वह उसे ले जाना चाहता था, हाथ भी पकड़ा, लड़की चिल्लाई तो वह भाग खड़ा हुआ। इस मामले में पहले पिता और नाबालिग का भाई पुलिस में शिकायत कर चुके है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसलिए बाल आयोग में शिकायत की है।

बाल आयोग एक्शन में आया तो तत्काल गिरफ्तार कर लिया

नाबालिग बेटी ने पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद सीधे मप्र बाल आयोग में शिकायत कर दी। जिसके बाद बाल आयोग ने संज्ञान लेकर नाबालिग के बयान लिए, उसके पिता और भाई से जानकारी ली तो मामला काफी गंभीर निकला। आयोग के सदस्य ओंकार सिंह सहित अन्य सदस्य इस मामले में जांच कर रहे हैं। इधर मामला जैसे ही बाल आयोग पहुंचा और जांच शुरु हुई तो पुलिस एक्शन में आ गई और शुक्रवार दोपहर में शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी गई है।

मामला गंभीर है, आयोग जांच कर रहा है

मप्र बाल आयोग को बीना के मुड़ियादेहरा गांव में शिक्षक द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ और धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत की है। आयोग की टीम जांच कर रही है। मामले में सागर एसपी सहित संबंधितों को भी नोटिस जारी कर जवाब-तलब किए जा रहे हैं।

- ओंकार सिंह, सदस्य राज्य बाल आयोग, मप्र

The school and society are getting maligned by the handiwork of the government teacher. The teacher first shooed the woman away in a love trap, got her converted. Now he keeps a wrong eye on his minor daughter. He is also pressurizing the daughter to convert.