Railway News: बीना-कटनी रेलखंड बहाल, 43 रद्द ट्रेनें शुरु, बदले रुट की ट्रेनें भी तय रुट पर चलेंगी

Madhya Pradesh में बीना-कटनी रेलखंड रेलवे यातायात को बहाल कर दिया गया है। इस रूट पर बीते 10 दिनों से 43 ट्रेनें रद्द चल रही थीं, वहीं 17 ट्रेनों के रुट चेंज किए गए थे। शनिवार से इस रुट पर रेल यातायात को बहाल कर दिया गया है।

मप्र में बीना जंग्शन के पास स्थित मालखेड़ी और महादेवखेड़ी स्टेशनों के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के कारण बीते 10 दिन से 43 ट्रेनें रद्द चल रही थीं। इनके अलावा 17 ट्रेनों के रुट को बदला गया गया था। शनिवार से अब इन डेली, वीकली और स्पेशल ट्रेनों को फिर से तय रुट पर बहाल कर दिया गया है। रेलवे के संरक्षा आयुक्त ने यहां निरीक्षण कर ट्रेक को हरीझंडी दे दी है, जिसके बाद ट्रेनें बहाल की गई हैं।

बीना के मालखेड़ी-महादेवखेड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच दोहरीकरण के साथ प्री-नॉन-नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था। यह काम बीते रोज पूरा हो चुका है। शुक्रवार को मुंबई से आए रेलवे के संरक्षा आयुकत मनोज अग्रवाल ने रेलवे के इस नए रुट का निरीक्षण किया था। उन्होंने स्पेशन ट्रेन में सवार होकर दोनों स्टेशनों के बीच 5.18 किलोमीटर के इस नए ट्रेक पर सुरक्षा और अन्य बिंदुओं पर जांच-पड़ताल कर संतुष्टि जताई थी। रेलवे अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि इस रुट पर ट्रेनों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रतिघंटे की रहेगी। हालंाकि जो ट्रायल किया गया है वह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किया गया था। रेलवे अधिकारियां के मुताबिक सभी निरस्त ट्रेनों को बहाल किया जा रहा है। शुक्रवार से भोपाल-दमोह राज्यरानी ट्रेन को शुरु भी कर दिया गया है।

