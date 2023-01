Sagar: शिकारियों के जाल में फंसा तेंदुआ, रेस्क्यू कर बचाया, जंगल में छोड़ा

सागर जिले में तेंदुए जैसे जानवर के शिकार करने के प्रयास का मामला सामने आया हैं। बांदरी इलाके में जंगल में शिकारियों ने फंदा लगाया था, इसमें तेंदुआ फंस गया, जानकारी लगने पर वन विभाग ने रेस्क्यू कर जान बचा ली।

मप्र के सागर जिले के उत्तर वन मंडल की आराटीला वन ​बीट में शिकारियों ने चाल का फंदा लगा दिया। इसमें बीते रोज एक नर युवा तेंदुआ फंस गया। तेंदुए ने जोर लगाया तो फंदे का खूंटी टूट उखड़ गई और तेंदुआ उसे लेकर यहां वहां फंदा निकालने के लिए प्रयास करने लगा। खूंटी और तार एक पेड़ से उलझ गया। गनीमत रही कि फंदा तेंदुए की गर्दन से कमर की तरफ खिसक गया, जिस कारण उसकी जान बची रही। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे बेहोश कर उसका रेस्क्यू आपरेशन कर उसे सुरक्षित निकाला।

नौरादेही में छोड़ा तो सरपट घनी झाड़ियों में गुम हो गया

वन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परिक्षेत्र अधिकारी बांदरी वीएन सोलंकी ने तेन्दुए के फंदे में फंसे होने की सूचना उपवन मंडल अधिकारी हेंमत यादव को दी गई। मौका स्थल पर दोनों अधिकारियों के निरीक्षण में पाया गया कि तेन्दुआ तार के फंदे में फंसा हुआ है। मौके पर स्थिति को देखते हुए तेंदुए को बेहोश कर निकालने का निर्णय लिया गया। उसे बेहोश कर तार को काटा गया और पिंजरे में रखकर रात में ही उसे नौरादेही अभयारण्य के जंगल में छोड़ा गया। पिंजरे से आजाद होते ही उसने सरपट दौड़ लगाई और सेकंडों में वह घनी झाड़ियों में गुप हो गया।

डॉग स्क्वायड के सहयोग से आरोपियों की चल रही तलाश

वनमंडल अधिकारी डीएस डोडवे द्वारा दी गई जानकारी अनुसार इलाके में इस तरह के शिकार की जानकारी पहले सामने नहीं आई है। जंगल में किन शिकारियों ने फंदा लगाया था, वे कौन और कहां के हैं, इसको लेकर डॉग स्क्वायड के माध्यम से पतासाजी की जा रही है।

A case of attempt to hunt a leopard-like animal has come to the fore in Sagar district. The hunters had laid a noose in the forest in Bandri area, the leopard got trapped in it, on getting information, the forest department saved its life by rescuing it.