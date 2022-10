Police ने शराब भट्टी तोड़ शिवलिंग स्थापित कराया , आरोपी को दिलाई शपथ, पंडितों ने कहा ये गलत

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Bundelkhand में पुलिस अवैध शराब को लेकर अभियान चल रही है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर इलाके में पुलिस ने जंगल में अवैश शराब भट्टी तोड़कर उसकी जगह शिवलिंग स्थापित कराकर आरोपी को आगे से अवैध शराब भट्टी न लगाने की शपथ दिलाई। पुलिस के इस कदम का काफी विरोध हो रहा है। पुलिस ने यहां शिवलिंग की पूजापाठ भी कराई थी, नारियल भी फोड़ा और फूल भी चढ़वाए।

Niwari जिले के पृथ्वीपुर इलाके में एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस इन दिनों शराब माफिया के खिलाफ अभियान छेड़े है। इसी क्रम में दो दिन पहले शहरी आबादी से दूर जंगल इलाके में मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस के साथ जंगल में दबिश दी थी। यहां एक व्यक्ति अवैध रुप से कच्ची शराब की भट्टी लगाए हुए थे। पत्थरों से भट्टी बनाकर उसपर बड़ा सा हंडा रखकर शराब बना रहा था। पुलिस ने मौके से आरोपी को पकड़कर शराब को वहीं पर नष्ट कर दिया और भट्टी को तहस-नहसकर दिया।

Panna Tiger Reserve : यह टाइगर कैमरा फ्रेंडली, गाड़ियों के नजदीक आकर दिए पोज, खिंचवाई फोटो

सादी वर्दी में पुलिसवाले ने शिवलिंग बनवाया और पूजा करा दी

जानकारी अनुसार पुलिस बल में एक साथी वर्दी में कांस्टेबल मौजूद था। उसने वरिष्ठ अधिकारियों सामने ही मौके पर भट्टी की जगह पर पत्थरों से ही एक शिवलिंग बनवाया, उसे स्थापित कराया और पूजा पाठ तक करा दी। इस दौरान अधिकारी और आरोप भी पास ही बैठे नजर आए। सादी वर्दी वाले कांस्टेबल ने आरोपी के हाथ लगवाते हुए शिवलिंग की स्थापना का ढोंग कराया और आरोपी को आगे से अवैध शराब के कारोबार से दूर रहने और शराब भट्टी न लगाने की शपथ भी दिलाई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस के इस कदम को लेकर इलाके के पंडित, पुजारी और जानकारी गलत तरीका बता रहे हैं।

English summary

In Prithvipur area of ​​Niwari district, the police is conducting guerilla action against those who make illegal liquor in the forests. After breaking a liquor furnace in the forest, the policemen installed a small Shivling there, got the worship done properly, made the brewer take an oath not to make liquor by placing his hands on them. After this the matter got into controversy.