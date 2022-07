Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 28 जुलाई। स्‍कूल में कोरोना वैक्‍सीनेशन के दौरान एक स‍िर‍िंज से 30 बच्‍चों को वैक्‍सीन लगाने के मामले में लापरवाही स‍िद्ध होने पर ज‍िला टीकाकरण अध‍िकारी (DIO) डॉ. एसआर रोशन को सस्‍पेंड कर द‍िया गया है। संभाग कम‍िश्‍नर ने कलेक्‍टर के जांच प्रत‍िवेदन के बाद कार्रवाई की है। मामले में वैक्‍सीनेटर पर बीती शाम ही एफआईआर कराई गई थी।

संभाग कम‍िश्‍नर मुकेश शुक्‍ला ने गुरुवार दोपहर में आदेश जारी कर ज‍िला टीकाकरण अध‍िकारी डॉ. शोभाराम रोशन को सस्‍पेंड कर द‍िया है। न‍िलंबन अवध‍ि में उनका मुख्‍यालय छतरपुर सीएमएचओ कार्यालय क‍िया गया है। आदेश में कहा गया है कि बीते रोज जैन पब्‍ल‍िक स्‍कूल में कोव‍िड वैक्‍सीनेशन में लापरवाही सामने आने के बाद सीएमएचओ डॉ डीके गोस्‍वामी को जांच के ल‍िए मौके पर भेजा था। इस दौरान वैक्‍सीनेटर मौके से नदारद म‍िला था, वहीं ज‍िन बच्‍चों का वैक्‍सीनेशन क‍िया गया, उनके अभ‍िभावकों ने बताया कि वैक्‍सीन लगाने वाले ज‍ितेंद्र अह‍िरवार ने एक ही स‍िर‍िंज से 30 बच्‍चों को वैक्‍सीन लगा दी है। जबक‍ि ज‍ितेंद्र ने मीड‍िया के कैमरे पर बताया था कि उसके एचओडी ने उसे केवल एक ही सि‍र‍िंज दी थी। ज‍ितेंद्र पर बीती देर शाम गोपालगंज में एफआईआर कराई गई थी।

English summary

District Immunization Officer (DIO) Dr. SR Roshan has been suspended after being proved negligent in administering vaccine to 30 children with a syringe during corona vaccination in the school. The Divisional Commissioner has taken action after the inquiry report of the Collector. In the case, an FIR was lodged on Vaccinator only last evening.