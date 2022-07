गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मणिमेकलई के बयान पर जताई नाराजगी, कहा,'जारी करवाएंगे लुक आउट नोटिस'

Madhya Pradesh

oi-Neeraj Kumar Yadav

भोपाल, 07 जुलाई। देशभर में फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई की डॉक्यूमेंट्री में मां काली के पोस्टर का विवाद थमा भी नहीं था कि उन्होंने एक और पोस्ट कर दिया। इससे विवाद और बढ़ गया है। लीना मणिमेकलई की नई पोस्ट में शिव व पार्वती को सिगरेट पीते दिखाया गया है। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लीना मणिमेकलई के खिलाफ केंद्र सरकार से लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग करेंगे।

MP | We're writing a letter to centre to issue a LOC against filmmaker Leena Manimekalai as it seems what she's doing is deliberate. I will also write to Twitter about posts that are hurting religious sentiments, asking them to stop this at their own end: MP HM Narottam Mishra pic.twitter.com/hWbw0NDj8f