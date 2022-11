MP weather update देश के मैदानी इलाकों में उमरिया सबसे ठंडा, टॉप कोल्ड सिटी में 4 शहर शामिल

Madhya Pradesh

MP weather update देश के टॉप-11 कोल्ड शहरों में मप्र के 4 शहर शामिल थे। मैदानी इलाकों में उमरिया देश का सबसे ठंडा शहर था। इसके अलावा यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार में भी कुछ शहर इस सूची में शामिल हैं। नवंबर में दूसरे सप्ताह में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर जैसे ही बर्फवारी का दौर शुरु हुआ उसका असर मप्र सहित अन्य प्रदेशों के मैदानी इलाकों में नजर आने लगा है। सोमवार को मौसम विभाग से जारी जानकारी अनुसार देश के मैदानी इलाकों में मप्र का उमरिया सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया। यहां 9.4 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। इसके अलावा मंडला और जबलपुर भी टॉप-3 शहर रहे। जबकि खजुराहो शहर 11 वां सबसे ठंडा शहर रहा, जहां 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

India के मैदानी इलाकों में मध्यप्रदेश के उमरिया, मंडला एवं जबलपुर सबसे ठंडे शहर रहे। उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण मप्र का इलाका अब ठिठुरने लगा है। पहाड़ी इलाकों की बात करकें तो पहाड़ों की रानी पचमढ़ी में 7 डिग्री के आसपास पारा दर्ज किया गया है। इधर देश के टॉप-11 कोल्ड सिटी में मप्र के चार शहर शामिल रहे, जिनमें 11वें नंबर पर 11 डिग्री के साथ खजुराहो का नाम शामिल है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार मैदानी इलाकों में देखा जाए तो मप्र के उमरिया में 9.4 डिग्री सेल्सियस, मंडला में 10 डिसे, जबलपुर में 10.2 डिसे, यूपी के फैजाबाद में 10.5 डिसे, छत्तसीगढ़ के अंबिकापुर में 10.6 डिसे, पेंड्रा में 10.6 डिसे, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 10.6 डिसे, बिहार के बोध गया में 10.7 डिसे, गया में 10.7 डिसे, राजस्थान के भीलवाड़ा में 10.7 डिग्री एवं मप्र के खजुराहो में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आगामी दिनों में ये ठंडी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों को और ठंडा करेंगी। एमपी के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान एकल अंक तक गिर सकता है।

पश्चिमी विक्षोम से हिमालय इलाके में बर्फवारी

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर में तीन कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आ चुके हैं। पहाड़ियां अभी भी एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार कर रही हैं, जिसके कारण जम्मू.कश्मीर और लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक भारी से बहुत भारी बर्फबारी कर सकती है। कम से कम अगले 10 दिनों में ऐसी किसी भी मजबूत मौसम प्रणाली की उम्मीद नहीं करते हैं। तीसरा अभी चल रहा है जो मध्य क्षोभ मंडल में एक ट्रफ के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ 67अ देशांतर के साथ 29°उत्तरी अक्षांश के उत्तर में चलायमान है। साथ ही निचले क्षोभमंडल स्तरों में एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों बना हुआ है।

उत्तरी इलाकों से ठंडी हवाएं मध्य भारत में जारी रहेंगी

उत्तर भारत की तरफ आने वाली ठंडी हवाएं 15 से 20 नवंबर के बीच उत्तर.पश्चिम और मध्य भारत में जारी रहेंगी। ये ठंडी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान को नीचे लाने के लिए जिम्मेदार होंगी।

Four cities of MP were included in the top-11 cold cities of the country. Umaria was the coldest city in the country in the plains. Apart from this, some cities in UP, Chhattisgarh, Rajasthan, Bihar are also included in this list.