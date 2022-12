MP: हिल स्टेशन से ज्यादा मैदानी इलाके ठिठुर रहे, नौगांव सीजन का सबसे ठंडा शहर

Madhya Pradesh में कड़ाके की ठंड का दौर शुरु हो गया है। प्रदेश के 17 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है। बुंदेलखंड का नौगांव इलाका बीते एक हफ्ते से सबसे ठंडा बना हुआ है। यहां तापमान 5 ​डिग्री के आसपास है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फवारी के बाद अब मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर शुरु हो गया है। मप्र में मैदानी इलाकों में हिल स्टेशन से ज्यादा ठंड पड़ रही है। प्रदेश में नौगांव बीते एक हफ्ते से सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। बीते दिनों यहां पारा 4.4 डिग्री तक गिर चुका है। शुक्रवार को यहां 5.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यह प्रदेश में किसी भी शहर में सबसे कम तापमान है।

Madhya Pradesh में 17 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। बुंदेलखंड में नौगांव सहित उमरिया में तापमान 5.6 व 5.7 पर है। हालांकि एक दिन पहले यह पारा और नीचे झूल रहा था। इसके अलावा जबलपुर जिले का मलाजखंड, रायसेन, जबलपुर, रीवा, मंडला, खजुराहो, छिंडवाड़ा, गुना, ग्वालियर में भी पारा 6 से 8 डिग्री के बीच मना हुआ है। इलाके में ठंड के कारण हाड़कंपाने वाली ठंड का पड़ रही है। दिन में भी ठंड का असर दिखने लगा है और लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं।

मप्र में दो दिन बाद बदलेगा मौसम, बादल छाएंगे और बारिश के आसार

स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो से ​तीन दिन तक मौसम व तापमान में हल्का सा सुधार होगा, लेकिन उसके बाद सागर सहित प्रदेश के कई हिस्सां में बादल छाने और बा​रिश व मावठे की संभावना बन रही है। दूसरी ओर उत्तर भारत में लगातार ठंड बढ़ रही है, जिस कारण जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के कारण पारा तेजी से लुढ़का है। उत्तर भारत के कई पहाड़ी इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है।

मप्र के टॉप सबसे कोल्ड शहर

नौगांव - 5.6

उमरिया - 5.7

मलाजखंड - 6.1

रायसेन - 6.6

बेतूल - 6.7

जबलपुर - 7.4

रीवा - 7.6

मंडला - 7.7

खजुराहो - 7.8

छिंदवाड़ा - 8.0

ग्वालियर - 8.2

गुना - 8.6

दमोह - 8.8

पचमढ़ी - 9.2

सतना - 9.4

सीधी - 9.8

सागर - 10

English summary

The period of severe cold has started in Madhya Pradesh. The mercury has come below 10 degrees in 17 districts of the state. Naugaon area of ​​Bundelkhand has remained the coldest since last one week. The temperature here is around 5 degrees.