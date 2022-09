MP: बुंदेलखंड में इस गोदाम से चलता था अमानक पाॅलीथिन का कारोबार, 200 क्विंटल प्लास्टिक जब्त

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 26 सितंबर। मप्र के सागर में जिला प्रशासन ने अमानक और अवैध रुप से प्लास्टिक व पॉलीथिन का कारोबार करने वाले एक व्यापारी के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की है। यहां से करीब 200 क्विंटल सभी तरह का प्लास्टिक जब्त किया गया है। गोदाम को सील कर दिया गया है। सारी कार्रवाई कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर की गई थी।

जिला प्रशासन द्वारा दी गई अधिकृत जानकारी अनुसार कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रशासन व नगर निगम के अमले के साथ संयुक्त टीम बनाकर छापा मारा गया था। तिलकगंज स्थित सागर-इंदौर ट्रांसपोर्ट पर छापा मारा गया था। जब अधिकारी गोदाम में पहुंचे तो हैरत में पड़ गए। यहां अमानक और बिना अनुमति के पॉलीथिन की बोरियों की छल्लियां लगी हुई थीं।

एसडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी ने कि बताया अमानक प्लास्टिक प्रतिबंध के बाबजूद भी उपयोग बंद नहीं हो रहा था। जिसके चलते कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर तिलकगंज स्थित सागर-इंदौर ट्रांसपोर्ट पर छापा मारकर 200 क्विंटल प्लास्टिक जब्ती की गई। गोदाम को सील कर दिया गया है। यह माल कहां से आता है और कहां खपाया जाता है। कौन-कौन इसके खरीदार हैं जो बाजार में इसे खपा रहे हैं। सारी जानकारी निकाली जा रही है। गोदाम संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।

अपना सामान अपने थैली में ही खरीदें

अनुविभागीय अधिकारी सपना त्रिपाठी ने बताया कि जिया ट्रांसपोर्ट अनिल जैसवानी का है। जो कि बगैर अनुमति प्लास्टिक का व्यापार कर रहे थे। श्रीमती त्रिपाठी के अनुसार इस प्रकार की कारवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि वह अपना सामान अपने थैली में ही खरीदें प्लास्टिक की थैली ना ले। कार्रवाई करने वाली टीम में उपायुक्त नगर निगम राजेश ठाकुर, नायब तहसीलदार आदर्श जैन, आनंद मंगल गुरु, संजय सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

Despite the ban of the central and state government, non-standard polythene and plastic business is going on in Sagar. The collector was informed, after which about 200 quintals of non-standard plastic have been confiscated by forming a team under the leadership of the SDM. This warehouse and business was running without permission.