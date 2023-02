नौरादेही अभयारण्य: गश्ती दल पर देशी बम से जानलेवा हमला, बाल-बाल बचे वनकर्मी

सागर जिले के नौरादेही अभयारण्य में कठौतियां गांव के बाहर जंगल में वन ​अमले पर बम से हमला कर दिया गया है। हमले में छह कर्मचारी बाल-बाल बच गए। गाड़ी के आगे जहां बम फटा वहां तीन फीट का गड्ढा हो गया है।

Bomb attack in Nauradehi: मध्य प्रदेश में बाघों के पुनर्स्थापन में सफल होने वाले नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण्य में वन माफिया द्वारा विभाग के गश्ती दल पर बम से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बीते रोज की बताई जा रही है। रेंजर सौरभ जैन ने गश्तीदल पर बम से हमले की पुष्टि करते हुए बताया की बम गाड़ी के आगे आकर गिरा और फट गया। गाड़ी के शीशे बंद थे, इस कारण सभी छह वनकर्मी सुरक्षित हैं। बम किसने फेंका, हमलावर कौन था, इसकी जानकारी नहीं लग सकी है।

नौरादेही अभयारण्य के रहली रेंजर सौरभ जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते रोज अमला रुटीन गश्त पर सिंगपुर रेंज के कठौती गांव इलाके में गया था। वहां से जैसे ही अमला निकला अचानक से किसी अज्ञात व्यक्ति ने वन अमले की बोलेरो गाड़ी पर देशी बम फेंककर मारा था। बम गाड़ी से करीब तीन फीट आगे जाकर गिरा और तेज धमाके के साथ फट गया। अमले ने बताया की धमाके के बाद घटनास्थल पर धूल और धुंए का गुबार हो गया था। जब तक कर्मचारियों को बम की जानकारी लगी, तब तक हमलावर मौके से भाग निकले। घटना की पुलिस में एफआईआर कराई गई है।

हमें लगा गाड़ी का टायर ब्लॉस्ट हो गया...

बम हमले के समय गाड़ी में मौजूद बीट गार्ड भागीरथ पटेल ने बताया कि जब कठौती गांव के पास हमारी गाड़ी पर बम फेंका गया, तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। धमाके के बाद मौके पर धुंआ ही धुंआ और गुबार उड़ रहा था। हम लोग पहले से गाड़ी के शीशे चढ़ाए हुए थे, ताकि कच्ची सड़क की धूल अंदर न आए। इस कारण हमें लगा कि हमारी गाड़ी का टायर फट गया है। धुंआ छंटने के बाद जब नीचे उतरे तो बारुद की महक आई और गाड़ी के आगे देखा तो करीब तीन फीट का गड्ढा बन गया था, तब समझ आया कि किसी ने बम फेंका था। आसपास हमने काफी सर्चिंग की, लेकिन आरोपियों का पता नहीं चला।

वन माफिया पर लगातार कार्रवाई से बौखला गए हैं

नौरादेही अभयारण्य में वन माफिया पर लगातार कार्रवाइ हो रही है। देवरी इलाके की सभी रेंज में खासतौर से कार्रवाई कर वन माफिया को गिरफ्त में लिया गया है। इसी से बौखला कर ये लोग जानलेवा हमला करने पर अमादा हो गए हैं। बम के हमले की जानकारी लगते ही मैं भी मौके पर पहुंच गया था। अमले ने काफी खोजबीन की, लेकिन हमलावर भाग गए थे। उनकी तलाश की जा रही है। घटना के समय गाड़ी में मौजूद ​अमला सुरक्षित है।

Forest staff has been attacked with a bomb in the forest outside Kathoutian village in Nauradehi Sanctuary of Sagar district. Six employees narrowly escaped the attack. Where the bomb exploded in front of the car, there was a three feet pit.