MP: भाजपा कार्यकर्ताओं के 'माननीय' बनने का रास्ता साफ, निकायों में एल्डरमैन पदों में वृद्धि

सागर, 19 सितंबर। मप्र में नगरीय निकाय चुनावों में नगर सरकार का हिस्सा बनने से वंचित रह गए भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी और उनकी सरकार एक मौका देने जा रही है। मप्र विधानसभा में एक विधेयक पारित कर निकायों में एल्डरमैन के पदों में वृद्धि कर दी गई है। पदों को बढ़ाकर अब प्रदेश में हजार कर दी गई है। जल्द ही इन पदों पर सरकार नियुक्तियां करेगी। यह जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में दी है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में संगठन के एक कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने विधानसभा में एल्डरमैन एक्ट भी पारित कर दिया है। एल्डरमैन के पद वृद्धि की गई है और लगभग तीन हजार कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां संभव हो सकेगीं। मंत्री श्री सिंह ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में सागर जिले में बिना किसी विवाद के ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा कोर गु्रप की बैठक में तय किया गया है कि जो भी पद रिक्त हैंए उनमें नियुक्तियां की जाए।

भाजपा एक वैचारिक, जीवंत और कार्यकर्ता आधारित संगठन है: सिंह

मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सागर जिला भाजपा की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एक वैचारिक, जीवंत और कार्यकर्ता आधारित संगठन है जिसमें पास नीति, नेता और कार्यकर्ता तीनों हैं। यह उपलब्धि विश्व के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है, जो भाजपा के पास है। महार्षि अरविंदों ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी और आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी के नेतृत्व में उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यही हमारा वैभव है।

In MP, now 3 thousand BJP workers will get a chance to become alderman in urban bodies. MP government minister Bhupendra Singh said that the posts have been increased in the assembly by amending the Alderman Act. In this, grassroots workers can be made aldermen in corporations and municipalities.