Sagar: महापौर पर आरोप, चुनावी खुन्नस निकालने चलाया बुलडोजर, अतिक्रमण बता कर खुद का पार्क तोड़ा

सागर, 28 सितंबर। मप्र में सागर में महापौर चुनाव की खुन्नस अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रही है। बीते रोज गोपालगंज इलाके में बगैर किसी लिखित शिकायत या सूचना के निगम ने सार्वजनिक पार्क पर बुलडोजर चढ़ाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मोहल्ले वालों का भी कड़ा विरोध झेलना पड़ा। इधर कांग्रेस नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी रहीं निधि जैन के वकील अंकलेश्वर दुबे ने इसे महापौर प्रतिनिधि सुशील तिवारी द्वारा कराई गई द्वेशपूर्ण कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि मैंने कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से महापौर संगीता तिवारी का निर्वाचन शून्य कराने की याचिका लगाई है, इससे खुन्नस खाकर यह कार्रवाई की गई है।

सागर में बीते निगम चुनाव में महापौर पद के लिए कांग्रेस और भाजपा में कांटे का मुकाबला था। चुनाव के बावजूद अब तक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन ने अधिवक्ता अंकलेश्वर दुबे के माध्यम से महापौर व भाजपा पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए कोर्ट में केस लगाया हैं। इसमें महापौर सहित सभी को नोटिस भी जारी हुए हैं। इधर बीते रोज अधिवक्ता अंकलेश्वर दुबे के मकान के सामने स्थित एक पार्क व जहां उनकी कार पार्क होती थी, उस जगह को अतिक्रमण के नाम पर निगम के अमले ने जेसीबी से तोड़ दिया। यहां पार्क में चारों तरफ बाउंड्रीवाल, टाइल्स, पेवर ब्लॉक लगे हुए थे।

मौके पर पहुंचे अंकलेश्वर दुबे व आसपड़ोस के लोगों की स्टाफ से पार्क को तोड़े जाने को लेकर बहसबाजी भी हुई। अधिवक्ता दुबे का आरोप है कि जेसीबी से जानबूझकर मेरी कार को डैमेज करने का भी प्रयास किया गया है। यह पूर कार्रवाई चुनावी याचिका दाखिल करने के बाद बदला लेने के लिए की गई है। पार्क मिटाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अंकलेश्वर दुबे बताया कि उन्होंने मौके से ही निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला को फोन लगाकर पूछा तो उनका कहना था कि मैंने किसी को भी पार्क तोड़ने या कार्रवाई करने नहीं भेजा है। विवाद के बाद मौके पर उन्होंने इंजीनियरों को भी भेजा था, जो बातचीत के बाद जेसीबी अमले को वापस लौटा ले गए थे। कार्रवाई के दौरान मौके पर कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुनील जैन व अन्य कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे।

In MP, the Sagar Municipal Corporation administration and the mayor's representative are being accused of taking vengeful action regarding the election turmoil. The bulldozer of the corporation demolished a park in Gopalganj area last day, after which a situation of dispute arose. Here the advocate and Congress leader has accused the mayor of working with a sense of revenge.