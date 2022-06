Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 17 जून। मप्र में सागर ज‍िले के राहतगढ़ इलाके में एक नर तेंदुए का संद‍िग्‍ध हालत में शव मिला है। आसपास के गांव वालों ने जब नदी के पास उसे देखा तो वन विभाग को सूचना दी थी। तेंदुए के श‍िकार की आशंका जताई जा रही है, हालांकि उसके शरीर पर जख्‍म का कोई भी न‍िशान नहीं है। वन व‍िभाग के डॉक्‍टर प्रायमरी पीएम र‍िपोर्ट में सामान्‍य मौत बता रहे हैं। हालांक‍ि मौत का स्‍पष्‍ट कारण जानने के ल‍िए उसके अंगों व ब‍िसरा सैंपल फारेंसिक लैब जबलपुर भेजे गए हैं।

वन व‍िभाग से म‍िली जानकारी अनुसार राहतगढ वन पर‍िक्षेत्र इलाके के सेमरामेडा गांव के जंगल में नदी के पास ग्रामीणों के तेंदुए के मृत अवस्‍था में पडे होने की सूचना दी थी। वन व‍िभाग का गश्‍ती दल मौके पर पहुंचा तो वहां नर तेंदुए का शव पडा था। आसपास शिकार जैसे कोई न‍िशान नहीं म‍िले न ही उसके शरीर पर कोई जख्‍म नजर था। शव का पीएम कराकर सैंपल फॉरेंस‍िक जांच के ल‍िए भेजे गए हैं। शाम को तेंदुए का अंत‍िम संस्‍कार कर द‍िया गया।

इलाके में लकडी चोर ग‍िरोह भी सक्रिय

राहतगढ क्षेत्र का जंगल का इलाका सागौन के ल‍िए जाना जाता है। यहां सागौन लकडी चोर भी सक्रिय रहते हैं। जिस कारण चौकीदार रात्रि के समय वन क्षेत्र में गश्त करते हैं। बावजूद इसके इलाके में तेंदुए का मृत अवस्‍था में म‍िलना संदेहास्‍पद है।

English summary

The dead body of a male leopard was found in a suspicious condition in Rahatgarh area of ​​Sagar district. When the nearby villagers saw him near the river, they informed the forest department. It is suspected that the leopard has been victimized, although there is no mark of injury on its body.