जी-20 समिट: सजने-संवरने लगा खजुराहो, पन्ना टाइगर रिजर्व भी जाएंगे विदेशी मेहमान

India को जी-20 समूह की अध्यक्षता व मेजबानी मिली है। आगामी एक साल तक देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग विभागों के तहत बैठकें आयोजित होंगी, इनमें जी-20 समूह में शामिल देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और ​अधिकारी शामिल होंगें। मप्र में भी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके लिए इंदौर, भोपाल सहित खजुराहो में भी बैठक आयोजित होंगी। जिला प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं।

खजुराहो में फरवरी 2023 में जी-20 समूह की बैठकें आयोजित होंगी। इनमें शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान, जनप्रतिनिधि आएंगे। इनको कोई असुविधा न हो, जहां-जहां भी विदेशी मेहमान जाएंगे, जहां से गुजरे तो उन्हें हमारे यहां की समृद्धशाली विरासत, इतिहास, साफ-सुथरे शहर, चमचमाती सड़कें, व्यवस्थित ट्रेफिक, टूरिस्ट की बेहतर सुविधाएं देखने को मिलें। इसके लिए तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। खजुराहो को विभिन्न शहरों से जोड़ने वाली बाहरी और अंदरुनी सड़कों को बनाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। छतरपुर से खजुराहो, जैन मंदिर रोड, पश्चिम मंदिर समूह रोड, गोल मॉर्केट, सर्किट हाउस रोड सहित विभिन्न मुख्य मार्ग, रनेहफॉल रोड को बनाया जा रहा है। मंदिर समूह का रंग-रोगन आकर्षक लाइटिंग की जा रही है। तालाबों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी भी विशेष विमानों के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा

देश-विदेश से आने वाले अधिकारी, डेलिगेट्स, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री-मिनिस्टर हवाई मार्ग से खजुराहो पहुंचे। इसलिए एयरपोर्ट अथा​रिटी, नागरिक उड्यनन विभाग के अधिकारी यहां तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिल्ली से अधिकारी खजुराहो आकर निरीक्षण कर चुके हैं।

पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी तैयारियों में जुटा है

मप्र सरकार ने विदेशी मेहमानों को पन्ना टाइगर रिजर्व के दीदार कराने का भी प्लान बनाया है। इसके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन व जिला प्रशासन को पूर्व में निर्देश दिए गए थे, जिस कारण यहां जिला प्रशासन प्रमुख पर्यटन स्थलों व पन्ना टाइगर रिजर्व अपने यहां तैयारियों में जुटा हुआ है।

