एमपी: कीचड़ में फंस गए ट्रक तो हाथी ने की मदद, लगाया धक्का

Madhya Pradesh

oi-Hemant Sharma

शिवपुरी, 25 सितम्बर। कीचड़ के बीच जब ट्रक फंस गए तो मदद के लिए हाथी को लाया गया। हाथी ने धक्का देकर कीचड़ में फंसे ट्रकों को बाहर निकाला। मामला शिवपुरी के कोलारस इलाके का है। यहां सिख समाज के 300 लोग ठहरे हुए थे और उनके ट्रक कीचड़ में फंस गए थे जिसके बाद सिख समाज के लोगों ने अपने हाथी के मदद से अपने ट्रकों को कीचड़ से बाहर निकाला।

English summary

in shivpuri, trucks were pulled out of the mud with the help of an elephant