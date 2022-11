Sagar News: पुलिस कस्टडी में प्रेमी की मौत, मानव अधिकार आयोग ने IG को दिया नोटिस

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

MP में सागर जिले केे जैसीनगर थाने के गार्डरुम में बीते रोज क्रतेश पटेल द्वारा फंदे पर झूलकर जान देने के मामले में पुलिस और लड़की के परिजन पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। मामले में परिजन और समाज के लोगों ने गांव में चक्काजाम किया तो मानव अधिकार आयोग ने आईजी को नोटिस थमाकर जवाब-तलब किया है।

Sagar जिले के जैसीनगर थाना में एक प्रेम-प्रसंग के एक मामले में लड़की के परिजन की रिपोर्ट के बाद 19 साल के क्रतेश पटेल पिता राजू पटेल नाम के युवक पर अपहरण का प्रकरण दर्ज किया था। लड़की के परिजन लड़के के पिता को फोन लगाकर धमका रहे थे, कथित रुप से उसको जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। राजू पटेल खुद पुलिस के साथ भोपाल जाकर अपने बेटे क्रतेश और लड़की को लेकर जैसीनगर आए थे। पिता और परिजन लड़के से मिलकर घर गए थे। इधर पुलिस ने बताया कि उनका बेटे ने तौलिया से थाने के गार्डरुम में फंदा बनाकर लटक गया था। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और सागर पुलिस के आईजी को नोटिस देकर एक माह में पूरी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

English summary

The police and the girl's family are facing charges of murder in connection with the death of Kratesh Patel by hanging himself in the guardroom of Jaisinagar police station in Sagar district of MP. In the matter, the family members and the people of the society made a ruckus in the village, then the Human Rights Commission has summoned the IG by giving a notice.