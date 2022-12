G-20 Summit: मंदिर—मंदिर झाड़ू लगा रहे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, ताकि क्लीन और ग्रीन शहर बनें

G-20 Summit की बैठकें खजुराहो, पन्ना, टाइगर रिजर्व में आयोजित की जाएंगी। इसके लिए शासन-प्रशासन सहित जनप्रतिनिधि भी जुट गए हैंं। सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा पन्ना और खजुराहो में खुद सफाई करते नजर आ रहे हैं।

G-20 Summit की मेजबानी इंडिया के पास आने के बाद से बुंदेलखंड के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो, ओरछा सहित पन्ना और टाइगर रिजर्व में तैयारियां जोरों पर प्रारंभ हो गई हैं। विदेशी मेहमानों को क्लीन और साफ-सुथरी शहर की सड़कें, पर्यटन स्थल देखने को मिलें, इसके लिए तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। भाजप प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा जो यहां से सांसद हैं, वे खुद रोजान सुबह-सुबह झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आते हैं।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो में पश्चिम मंदिर समूह के सामने व प्रेम सागर तालाब के किनारे परिसर और पार्क में झाड़ू लगाकर सफाई की है। यहां उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की है। इसके पूर्व सांसद शर्मा ने पन्ना के जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में करीब दो घंटे तक सफाई अभियान चलाया था। यहां वे ट्रेक सूट में पहुंचे थे। झाड़ू लगाने के बाद उन्होंने पूरे मंदिर परिसर की पानी डालकर बाइपर से सफाई की थी। यहां उन्होंने लोगों को मंदिर परिसर सहित पूरे शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए प्रेरित भी किया था।

विदेशों से कई सारे मेहमान आएंगे, हमें उदाहरण प्रस्तुत करना है

वीडी शर्मा ने बताया कि वे पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ सफाई अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में हमें खजुराहो सहित आसपास की सभी निकायों को स्वच्छता में नंबर-1 बनाने का प्रयास करना है। उन्होंने बताया कि जी-20 समूह की बैठकें हमारे खजुराहो, पन्ना और पन्ना टाइगर रिजर्व में आयोजित की जाएंगी। इसमें काफी सारे विदेशी मेहमान आएंगे। उनके स्वागत के लिए हम अपने शहर व पर्यटन स्थलों को सजा रहे हैं। हमें जी-20 देशों के प्रतिनिधियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना है।

G-20 Summit: These days BJP state president and MP VD Sharma is seen cleaning the temple premises with his colleagues holding a broom on the streets. Two days ago, he has cleaned the Jugal Kishore Temple in Panna and now the Khajuraho Temple Group complex by using a broom.