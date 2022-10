Priyanka Gandhi से भाजपा का सवाल, आपके विधायक महिला से छेड़खानी करते हैं, कार्रवाई कब होगी

Madhya Pradesh

BJP ने कांग्रेस विधायकों पर चलती ट्रेन में महिला यात्री से छेड़खानी के आरोपों और जीआरपी भोपाल में एफआईआर दर्ज होने के मामले को लपक लिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने इसे सियासी मोड़ देते हुए प्रियंका गांधी को चिट्टी लिखकर सवाल पूछ लिया कि इन विधायकों पर कब कार्रवाई होगी।

MP में कांग्रेस के सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ पर रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी के आरोप और सागर जीआरपी द्वारा इस मामले में विधायकों पर एफआईआर के बाद मामला सियासी मोड़ लेने लगा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व सांसद बीडी शर्मा मुद्दे को लपकते हुए तत्काल कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की तरफ उछालते हुए चिट्टी लिख डाली। शर्मा ने राजधानी में बयान दिया है कि प्रियंका गांधी कहती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं... मप्र में कांग्रेस के दो विधायक चलती ट्रेन में एक महिला को छेड़ते हैं, अभद्रता करते हैं! बेटी थी, इसलिए वह विधायकों से लड़ गई। अब आप बताएं कांग्रेस के छेड़खानी करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी।

विधायकों का वीडियो वायरल, बोल रहे- बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खा लें

रेवांचल ट्रेन में महिला से छेड़खानी से घिरे व एफआईआर दर्ज होने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें जीआरपी पुलिस जब सागर स्टेशन पर ट्रेन के एच-1 कोच में पहुंची और विधायकों से बातचीत की तो इस दौरान किसी ने बातचीत का वीडियो बना लिया था। इसमें कोतमा से कांग्रेस विधायक बर्थ पर बनियान में लेटे हैं और कह रहे हैं कि महिला अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खा ले तो हमें कोई भी धारा या केस मंजूर है। एक दूसरे वीडियो में सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कह रहे हैं कि हमने अपनी बर्थ पर कम रोशनी में खाना खाया था, महिला डिस्टर्ब न हो इसलिए लाइट भी नहीं जलाई थी। महिला के आरोप झूठे हैं। वह ऐसा क्यों बता रही है, क्यों कह रही हैं, यह वहीं बता सकती हैं। सुनील सराफ ने स्पष्ट कहा कि हम विधायक हैं, ट्रेन में हम पहली दफा थोड़े ही सफर कर रहे थे, क्या विधायक ऐसे छेड़खानी करेंगे।

महिला ने कहा-मुझे छूकर जगाया, गलत नियत से देख रहे थे

महिला ने जीआरपी को दिए लिखित बयान में बताया है कि मैं रेवांचल एक्सप्रेस एच-1 कोच में ए-2 बर्थ में सफर कर रही थी। कटनी से दो लोग कोच में आए थे। इसमें सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवहा व कोतमा विधायक सुनील सराफ थे। दोनों मेरी बर्थ के पास वाली बर्थ 4.3 पर आकर खाना खाये और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर बात कर रहे थे। इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ लगाकर उठाया, बुरी नियत से छुआ और कहने लगे मेडम आपने खाना खाया है या नहीं। ये दोनों बुरी नियत से मुझे देख रहे थे। मैंने मना करने के बाद भी कि मेरा बच्चा सो रहा है, दोनों जोर-जोर से बकवास करते रहे। इसकी जानकारी मैंने अपने पति को फोन पर दी थी। उन्होंने शिकायत की जिसके बाद सागर स्टेशन पर पुलिस आई। मैंने इन पर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन उन्होंने इन पर कार्रवाई न करते हुए बीना में बयान देने की बात कही। बता दें कि महिला के साथ सागर से जीआरपी के दो जवान बीना गए थे, लेकिन वहां महिला ने बयान दर्ज नहीं कराए। बाद में जीआरपी सागर भोपाल तक महिला के साथ गई थी, जहां महिला से लिखित शिकायत लेने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है।

