CM Shivraj ने धर्मासुर को अपनी कुर्सी पर बैठाया, पैर पखारे, धूल भरी जमीन पर भोजन किया

टीकमगढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने मप्र की क्रांतिकारी योजना गरीब-बेघरों को आवासीय भूखंड प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां गरीब बुजुर्ग महिला को गले लगा लिया तो एक बच्चे को गोद में उठाकर चूम लिया।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

CM Shivraj Singh Chouhan चुनावी साल 2023 के प्रारंभ होते ही राजनीतिक मंचों पर अलहदा और जुदा अंदाज नजर आने लगे हैं। मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण की तरह नजर आए, उन्होंने हथेरी गांव के गरीब धर्मासुर को मंच पर बुलाया, सुदामा की तरह उसके पैर पखारे, पूजन किया और गुलाब का फूल भेंट किया। वे मैदान में जमीन पर बैठकर बतियाते तो गरीब का टिफिन खुलवाकर भोजन करते भी नजर आए। सीएम यहां लीक से हटकर अलग ही अंदाज में नजर आए। दरअसल मप्र में गरीब और बेघर परिवारों को भूखंड वितरण योजना का शुभारंभ टीकमगढ़ से किया गया है। पहले दिन 10,918 लोगों को भूखंडों का वितरण किया गया।

सीएम ने खोला सौगातों का पिटारा,इस योजना का किया शुभारंभ

पन्ना टाइगर रिजर्व में करंट लगने से नर बाघ की मौत, छह महीने में चौथा बाघ मरा

English summary

In Tikamgarh, Shivraj Singh Chouhan launched Madhya Pradesh's revolutionary scheme to provide residential plots to the poor and homeless. Here he hugged a poor elderly woman, then lifted a child in his lap and kissed him.