CM शिवराज सिंह चौहान ने तन्मय के मौत पर जताया दु:ख, परिजनों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान

बैतूल में बोरवेल में गिरे 8 वर्षीय बच्चे तन्मय की मौत हो गई है। उसके निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने परिजनों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है।

MP CM Shivraj Express Grief on Death of Tanmay: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मंडावी गांव में 55 फीट गहरे बोरवेल में फंसे आठ वर्षीय तन्मय साहू की मौत हो गई है। तन्मय के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दु:ख व्यक्त किया है। साथ परिजनों के लिए आर्थिक मुआवजे का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि अत्यंत दुखद है कि बैतूल के मांडवी गांव बोरवेल में गिरे नन्हें तमन्य को प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं।

Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan condoles the demise of 8-year-old Tanmay Sahu who fell into a borewell in Betul on 6th December and was brought out today.

He announces an ex-gratia of Rs 4 Lakhs to the bereaved family. pic.twitter.com/m5iq0k9Lrw