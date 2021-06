मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे पर फिर साध्वी प्रज्ञा का बयान, देशभक्त मानने से किया इनकार

Madhya Pradesh

oi-Love Gaur

भोपाल, जून 25: बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अपने बयान के जरिए उन्होंने एक बार मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हें देशभक्त मानने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास सीहोर में इमरजेंसी की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।

आपातकाल की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में मीसाबंदियों को संबोधित करते हुए सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि एक इमरजेंसी लगी थी 1975 में और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जेल में अंदर किया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने उस चीज को स्वयं झेला भी है और देखा भी है और सुना भी है।

#WATCH | BJP MP Pragya Thakur says, "An Emergency was imposed in 1975 & an Emergency-like situation had formed in 2008 when Sadhvi Pragya Singh Thakur was jailed in Malegaon blast case...People call Hemant Karkare a patriot, but those who are real patriots don't call him one..." pic.twitter.com/UgplzFd1d7