Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 22 जून। भारतीय जनता पार्टी अल्‍पसंख्‍यक मोर्चा के सागर ज‍िलाध्‍यक्ष आब‍िद पठान को एक आपराध‍िक प्रकरण में कोर्ट ने दोषी मानते हुए जेल भेज द‍िया। मामला सामने आने के बाद चुनावी दौर में भाजपा की मुश्‍क‍िलें बढ गईं। अपराध‍िकों को संरक्षण देने के आरोप लगे तो पार्टी ने आनन-फानन में आबिद पठान को पार्टी से न‍िष्‍कास‍ित कर द‍िया।

English summary

The criminal case against Abid Pathan was pending in the Sagar District and Sessions Court. After long arguments and hearing in the case which lasted for nearly three years, the court had held Abid Pathan guilty in the criminal case. Last day, the court sent Abid Pathan to jail while pronouncing the sentence.