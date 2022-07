Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 02 जुलाई। 'सपनों का सागर' अर्थात मप्र में सागर शहर को भारतीय जनता पार्टी सपनों का सागर बनाने जा रही है। चुनावी मोड में भाजपा इसके ल‍िए संकल्‍प-पत्र बनवा रही है। शन‍िवार को भाजपा ने अलग अलग व‍िधाओं से जुडे सैकडों बुद्ध‍िजीव‍ियों को एक जगह बुलाकर आधुन‍िक सागर के ल‍िए सुझाव और विचार जाने।

भारतीय जनता पार्टी ने मप्र के सागर में न‍िकाय चुनाव के दौरान अपना संकल्‍प-पत्र बनवाने के ल‍िए सैकडों लोगों को बुलाया था, इसमें शहर के अलग-अलग व‍िषयों के जानकार और प्रबुद्धजन शाम‍िल हुए। इनसे शहर व‍िकास से जुडे व‍िषय, सपनो का सागर- कल आज और कल पर व‍िस्‍तार से चर्चा की गई। लोगों से सुझाव ल‍िए गए, उनमें से जो शहर व‍िकास के ल‍िए महत्‍वपूर्ण थे, उन पर मंथन भी क‍िया गया।

पहले बुद्ध‍िजीव‍ियों को सुना, फ‍िर अपनी सुनाई

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व विधायक शैलेन्द्र जैन ने सुझावों पर अपनी राय रखी और भविष्य के सागर की तस्वीर बताई। मंत्री स‍िंह ने कहा कि आप सबके इन महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर ही भाजपा का सागर के लिए जारी होने वाला संकल्प-पत्र बनाया जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य सागर को भी विकास और स्वच्छता की ऊंचाईयों पर ले जाना है।

English summary

Bharatiya Janata Party is going to make 'Sagar of Dreams' i.e. Sagar city in MP as ocean of dreams. In election mode, BJP is making a resolution letter for this. On Saturday, the BJP called hundreds of intellectuals belonging to different disciplines at one place to know suggestions and ideas for the modern ocean.