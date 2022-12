आशुतोष राणा 'फिल्म फेयर ओटीटी अवॉर्ड' के लिए नामांकित, आप भी कर सकते हैं उनको वोट

सागर में आशुतोष राणा के काफी सहपाठी और मित्र व फैंस हैं। उनको 'ओटीटी फिल्म फेयर अवॉर्ड' के लिए नामांकित किया गया है, सोशल मीडिया में उनको वोटिंग के लिए बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है।

फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा का नाम फिल्म फेयर अवॉर्ड ओटीटी के लिए नामांकित किया गया है। उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर दो फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के नामांकित किया गया है। अवॉर्ड के लिए देशभर में दर्शकों व अभिनेताओं को चाहने वालों से आनलाइन वोटिंग कराई जा रही है।

दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा सागर में पढ़े हैं, नजदीकि जिले गाडरवारा के रहने वाले हैं। सागर में उनके काफी मित्र, परिजन और रिश्तेदार मौजूद हैं। राणा को ओटीटी फिल्म फेयर अवार्ड दिलाने के लिए उनके साथी और परिचित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको वोट करने के लिए बाकायदा मुहिम चला रहे हैं। आशुतोष राणा के छोटे भाई व मित्रों में शामिल राजेश पंडित, शंशाक शर्मा, अजय दुबे सहित काफी सारे उनके परिचित अपने सोशल मीडिया पर राणा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। राजेश पंडित ने बताया कि राणाजी हमारे सागर और मप्र की शान हैं। हमारे गुरुदेव श्रीदद्दाजी के आर्शीवाद से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया है।

फिल्म 'द ग्रेट इंडियन मर्डर' व 'आरण्यक' के लिए नामांकित किया

राजेश पंडित ने बताया कि हमारे बड़े भाई आशुतोष राणा का नाम फिल्म फेयर अवॉर्ड ओटीटी में फिल्म 'द ग्रेट इंडियन मर्डर' व 'आरण्यक' में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के बतौर नामांकित किया गया है। इसके लिए जो भी वोट करना चाहते हैं वे https://www.filmfare.com/awards/filmfare-ott-awards-2022/vote#75 पर जाकर वोट कर सकते हैं।

