सागर, 01 अगस्‍त। मप्र के पर‍िवहन एवं राजस्‍व मंत्री गोव‍िंद राजपूत के व‍िधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ से एक मह‍िला जनपद सदस्‍य के अपहरण कर उसे वोट‍िंग से वंच‍ित रखने व मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुल‍िस में एफआईआर के बाद एक व्‍यक्‍त‍ि की ग‍िरफ्तारी भी की गई है। फ‍िलहाल पुल‍िस मामले में अन्‍य आरोप‍ियों की तलाश कर रही है।

अपहरण कर सागर, उज्जैन और ओंकारेश्‍वर घुमाते रहे

पुल‍िस से म‍िली जानकारी अनुसार राहतगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की एक निर्वाचित आदिवासी महिला जनपद सदस्य को अपहृत कर बलपूर्वक वोट डालने से रोका गया जिससे वह जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया से वंचित हो गई। लगभग चार दिन तक अपहरणकर्ताओं के कब्जे में रहने के बाद उक्त महिला शनिवार की शाम राहतगढ़ पुलिस थाने पहुंची। जहां उसने आरोपियों के विरुद्ध अपने बयान दर्ज कराए। देर रात्रि राहतगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की।

A case of kidnapping of a female district member from Rahatgarh in the assembly constituency of Transport and Revenue Minister Govind Rajput, depriving her of voting and assault has come to the fore. After the FIR in the police, a person has also been arrested. Presently the police is looking for other accused in the case.