कोरोना वायरस अभी खत्म होने वाला नहीं है, वैक्सीन आने तक रहें सावधान: सीएम योगी

Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को एक बार फिर सावधान रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि कोरोना का खतरा अभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे सभी वैज्ञानिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देश में वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इसलिए हमें वैक्सीन तैयार होने और जनता तक इसके पहुंच जाने तक सावधान और सचेत रहने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने रविवार को कहा था कि वे कोरोनो वायरस के प्रकोप के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से यूपी आने वाले लोगों का टेस्ट करेंगे। यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा, 'हम दिल्ली में कोविड-19 मामलों में उछाल के मद्देनजर उड़ान, बस या ट्रेन के माध्यम से दिल्ली से आने वाले लोगों का परीक्षण करेंगे। शादी या अन्य कार्यक्रम में लोगों की संख्या पर विचार कर रहे हैं।'

The threat of #COVID19 is far from ending. All our scientists are making great efforts towards developing a vaccine, under the guidance of PM Modi. Still, we will have to be alert until the vaccine is developed, it reaches every person & its effects kick in: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/DhudbyUlNJ