यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर राजद्रोह का केस दर्ज, योगी सरकार पर की थी टिप्पणी

Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ, 06 सितंबर: उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। रविवार को कुरैशी के खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई की गई है। रामपुर जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर अजीज कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

कुरैशी ने यूपी सरकार की तुलना 'शैतान और खून चूसने वाले राक्षस' से की थी

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा कि अजीज कुरैशी पूर्व मंत्री आजम खान के घर उनकी पत्नी और रामपुर की विधायक तंजीम फातिमा से मिलने गए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की तुलना 'शैतान और खून चूसने वाले राक्षस' से की थी। पुलिस के मुताबिक, आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि कुरैशी का विवादित बयान दो समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है और सांप्रदायिक दंगा भी भड़क सकता है।

Rampur Police yesterday registered a case against former UP Governor Aziz Qureshi on a complaint of BJP leader Aakash Saxena. Qureshi visited Rampur & met SP leader Azam Khan & his family. After which, the former Governor used obscene language against the UP government.