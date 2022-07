झारखंड के तीन कांग्रेस MLA को बंगाल पुलिस ने भारी मात्रा में नोटों के साथ पकड़ा

Jharkhand

oi-Jyoti Bhaskar

रांची, 30 जुलाई : झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में पकड़ा है। इन विधायकों के पास से भारी मात्रा में नोट बरामद किए गए हैं। हावड़ा की एसपी स्वाति भंगालिया ने इसकी पुष्टि की है। जिन तीन विधायकों को गिरफ्तार किया गया है उनमें जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबीरा से विधायक नमन बिक्सल हैं।

विधायकों के पास मिले कैश इस मामले में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एसपी स्वाति भंगालिया ने कहा, हमने झारखंड से कांग्रेस के 3 विधायकों जैसे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल को भारी मात्रा में नकदी के साथ पकड़ा है। काउंटिंग मशीन आने के बाद ही हम इसकी गिनती कर पाएंगे।

#WATCH | Three MLAs of Congress from Jharkhand namely Irfan Ansari, MLA from Jamtara, Rajesh Kachhap, MLA from Khijri & Naman Bixal, MLA from Kolebira were nabbed by the police with huge amounts of cash. pic.twitter.com/VCH06cMr33

झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने इस प्रकरण पर कहा, भाजपा राज्यों में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करती है। उन्होंने कहा, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां राजनीतिक रूप से अस्थिरता पैदा करना भाजपा के स्वभाव में है। सीएम हेमंत की सरकार के खिलाफ भी ऐसा ही किया गया है। सरकार गिराने के लिए उन्हें (बीजेपी द्वारा) पैसा दिया गया था। बता दें कि बंधु तिर्की, झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

It is in BJP's nature to try & destabilize any govt that's not theirs. Same has been done against CM Hemant's govt. Only reason they were given money (by BJP) is to make govt fall: Bandhu Tirkey, Jharkhand Congress working President on 3 Cong MLAs nabbed with huge cash in WB pic.twitter.com/jzEOMwvoRy