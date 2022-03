'ये मोदी जी का बेटा है', यूक्रेन से सुरक्षित लाने पर सरकार को शुक्रिया बोलते हुए रो पड़े कश्मीरी पिता

Jammu And Kashmir

oi-Vijay

श्रीनगर। यूक्रेन-रूस युद्ध के चलते विकट परिस्थितियों में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकालकर लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। इसी ऑपरेशन की एक फ्लाइट से कश्मीरी परिवार के छात्रों की वापसी हुई, तो एयरपोर्ट पर उनके परिजनों की भीड़ जुटी थी। यूक्रेन से लौटने वाले छात्र-छात्राओं के परिजन उन्हें सुरक्षित देखकर खुशी के आंसू बहाने लगे।

#WATCH A tearful Sanjay Pandita from Srinagar, Kashmir welcomes his son Dhruv on his return from Sumy, #Ukraine, says, "I want to say that it's Modiji's son who has returned, not my son. We had no hopes given the circumstances in Sumy. I am thankful to GoI for evacuating my son." pic.twitter.com/ygqOVk5PGm