J&K के इस छोटे से गांव ने सिखाया, कैसे खत्म हो सकता है कोरोना

Jammu And Kashmir

oi-Anjan Kumar Chaudhary

शोपियां, 10 जून: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का एक छोटा सा गांव हीरापुरा पिछले साल भयानक रूप से कोरोना वायरस की चपेट में आया था। लेकिन, उससे सबक लेकर गांव वालों ने दूसरी लहर में ऐसी सजगता दिखाई है कि यह जानलेवा वायरस इसबार वहां के स्थानीय लोगों को छू भी नहीं पाया है। इस वायरस के खिलाफ गांव वालों की यह सजगता तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है। यह सब इसलिए हो पाया है, क्योंकि हीरापुरा के लोगों ने कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन किया है और प्रशासन भी अपने स्तर पर वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा सक्रिय है।

English summary

The people of Hirapura village of Shopian district of Jammu and Kashmir put the brakes on the speed of Covid in the second wave with the Covid appropriate behavior, an example can be made for the third wave