जम्मू-कश्मीर: शुक्रवार से सोमवार सुबह तक गैर-जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 20 जनवरी: देश और राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी कोरोना के मामले थमने का नहीं ले रहे हैं। राज्य से रोजाना नए संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक नया फैसला किया है, जिसके तहत हफ्ते में अब गैर-जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक गैर-जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इससे पहले सरकार ने पिछले शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था।

In view of the surge in #COVID cases, Jammu and Kashmir govt imposes complete restrictions on non-essential movement from every Friday (2 pm) to Monday (6 am) pic.twitter.com/QTnquCYqZU