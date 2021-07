J&K: रामबन में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

Jammu And Kashmir

oi-Akarsh Shukla

रामबन, 02 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के रामबन में शुक्रवार शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उनका इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हादसे NH-44 पर हुआ जब एक टाटा सूमों असंतुलित होकर 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट पर दुख प्रकट किया है।

जम्मू-कश्मीर स्थित रामबन के एसपी के अनुसार दुर्घटना शुक्रवार शाम करीब 4.30 बजे हुई, रामबन से रामसू की तरफ जा रही एक ओवरलोडेट टाटा सूमो (JK03E-3218) डिगडोल इलाके में ओवर टेक कर रहे एक वाहन के सामने आ गई। इस दौरान सूमो के ड्राइवर ने दूसरी तरफ टक्कर होने से बचाने की कोशिश की लेकिन वाहन पर से उसने अपना नियंत्रण खो दिया। यात्रियों से खचा-खच भरी टाटा सूमों अनियंत्रित होकर सड़क से 400 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और घायलों को क्षतिग्रस्त हो चुके वाहन से बाहर निकाला।

J&K: Five people died, five others injured in Ramban after a vehicle fell into a gorge after colliding with another vehicle on NH44

"Victims were travelling from Ramban to Neel Ramsu. Their vehicle collided with another vehicle coming from opposite direction," says Ramban SP