कांग्रेस की महंगाई के विरोध में रैली से एक दिन पहले दिल्ली क्यों पहुंचे अशोक गहलोत, करेंगे कांग्रेस का नेतृत्व

जयपुर, 3 सितम्बर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए है। सीएम गहलोत कांग्रेस के 4 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली गए है। सीएम गहलोत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। सीएम गहलोत ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। सीएम ने ट्वीट कर खुद यह जानकारी दी है। इस दौरान सीएम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम ने दिल्ली पहुंचते ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की अर्थव्यस्था चौपट हो गई है। केंद्र सरकार आंकड़े छुपा रही है। आज देश में क्या हो रहा है। क्या देश की जनता जानती है। रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की रैली होगी। भाजपा देश को कांग्रेस मुक्त नहीं कर सकती है। देश के डीएनए में कांग्रेस के विचार हैं। चुनाव जीतना नहीं जीतना अलग बात है। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में ईडी, सीबीआई का आतंक है। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। विपक्ष को है एकजुट होने की जरूरत है।

राजस्थान से 50 हजार कार्यकर्त्ता जाएंगे दिल्ली, महंगाई के विरोध में क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान ?

गहलोत ने की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली में शिरकत करने और पूर्व की तैयारियों का जायजा लेने दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम गहलोत शनिवार को शाम सवा चार बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शाम छह बजे उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। सीएम गहलोत की ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी। सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं। धनखड़ से पहले भैरोसिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रह चुके हैं।

राजस्थान से जाएंगे 50 हजार कार्यकर्त्ता

कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ रविवार को दिल्ली में बड़ी रैली का आय़ोजन करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महंगाई के खिलाफ आंदोलनरत है। महंगाई के खिलाफ यह रैली अगस्त महीने में होने वाली थी। लेकिन किसी कारणवश स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस नेताओं ने रैली में भारी भीड़ जुटने का दावा किया है। रैली में राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने 50 हजार कार्यकर्ताओं को ले जाने का दावा किया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा ने इसके लिए सभी मंत्रियों और विधायकों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।

