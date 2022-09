आलाकमान से बगावत पर UDH मंत्री धारीवाल बोले-'एक लाइन का प्रस्ताव पास कराने आए थे खड़गे व माकन'

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

जयपुर, 26 सितम्‍बर। राजस्‍थान में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अशोक गहलोत के कांग्रेस राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बनने से पहले ही उनके सीएम पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। गहलोत गुट किसी भी सूरत में सचिन पायलट का अगला सीएम नहीं बनने देने के मूड में है। शायद यही वजह है कि अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान तक से बगावत कर डाली। रविवार शाम को बगावत का झंडा यूडीएच व संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने उठाया, जिस पर अब खुद धारीवाल ने अपनी सफाई भी दी है।

CM अशोक गहलोत गुट के MLA शांति धारीवाल का नया Video, बोले- 'राजस्‍थान में पंजाब जैसा षड़यंत्र'

Shanti Dhariwal says that due to a "conspiracy" (to appoint Pilot as CM), there can be a repeat of Punjab in Rajasthan. Is angry that Gehlot doesn't even hold two posts as of now, so why is the high command seeking his resignation. pic.twitter.com/BHlX7IDd3G