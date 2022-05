देश में विभिन्न जगहों पर दंगे हो रहे, पीएम को इनकी निंदा करनी चाहिए- सीएम अशोक गहलोत

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

जयपुर, 21 मई। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश की मौजूदा केंद्र सरकार पिछली सरकारों और पूर्व प्रधानमंत्रियों की विरासत को भूलने पर जो दे रही है। ऐसा अन्य किसी और देश में नहीं होता।

राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि पता नहीं देश किस दिशा में जा रहा है। पिछले 70 साल में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बेअंत सिंह ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हमने खालिस्तान को अस्तित्व में नहीं आने दिया।

आज देश में विभिन्न जगहों पर दंगे हो रहे हैं। हम मांग करते हैं कि पीएम ऐसे असामाजिक तत्वों की निंदा करें। ऐसा करने से क्यों हिचक रहे हैं?

Rajasthan | Current government (Central govt) is vehement in forgetting the legacy of previous governments & former Prime Ministers. This doesn't happen in any other country. We don't know which direction the country is going: CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/8hs73GFtM3