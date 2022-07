राजस्थान के भरतपुर में खेत में छिपकर महिला ने किया कॉल, कहा-प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बेचना चाहते हैं

Jaipur

जयपुर 30 जुलाई। राजस्थान के भरतपुर में एक महिला को खरीद कर बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस अभय कमांड सेंटर पर एक अज्ञात महिला का कॉल आया महिला ने कहा कि मैं एक खेत से बोल रही हूँ और कुछ लोग मुझे देहरादून से खरीद कर लाए हैं। अबे मुझे बेचना चाहते हैं। प्लीज मेरी हेल्प करो। महिला के कॉल के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर महिला को दस्तयाब कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस की तत्परता ने महिला को बेचने से बचा लिया वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

यह है पूरा मामला

पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अभय कमांड सेंटर पर एक अज्ञात महिला का कॉल आया। घबराई महिला ने बताया कि वह खेत की फसल में छुपी हुई है। उसे यह पता नहीं कि वह कौन सी जगह है। लेकिन कुछ लोग उसे देहरादून से खरीद कर लाए हैं और अब यहां पर किसी को बेचना चाहते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत महिला की कॉल की लोकेशन निकाली। थाना डीग सदर के प्रभारी हवा सिंह के व्हाट्सएप पर महिला की कॉल लोकेशन सेंड की। थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ लोकेशन सर्च करते हुए गांव सिनसिनी के खेत में पहुंचे और महिला को दस्तयाब कर लिया। महिला की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांव जाखुर निवासी आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला ने थाना सदर डीग में दर्ज रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी नरेंद्र सिंह समेत दो लोग उसे उत्तराखंड के देहरादून से 65 हजार में खरीद कर लाए थे। अब यहां उसे बेचने की फिराक में थे। लेकिन महिला ने मौका देखकर पुलिस को सूचना दे दी।

