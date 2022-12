Jabalpur News: फैमली के साथ अमेरिका से जबलपुर पहुंची महिला Corona पॉजिटिव, BF.7 वैरिएंट को लेकर बढ़ी दहशत

हफ़्ते भर पहले अमेरिका से परिवार के साथ जबलपुर पहुंची महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया हैं। नए वैरिएंट BF.7 का पता लगाने सैम्पल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ग्वालियर लैब भेजा गया है।

Jabalpur

Corona positive woman reached Jabalpur from America: मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे पहले खाता जबलपुर से ही खुला था। जिसके बाद पूरे प्रदेश में कोविड-19 पैर पसारता चला गया। अब नए वैरिएंट BF7 की आहट के बीच फिर जबलपुर में एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव महिला 23 दिसंबर को अमेरिका से परिवार के साथ शहर पहुंची हैं। इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। महाकौशल अंचल में 26 दिनों बाद कोविड का पॉजिटिव केस सामने आया है। कोरोना संक्रमित हुई महिला इंजीनियर है और वह अमेरिका में ही नौकरी करती है।

कोरोना के नए वैरिएंट की दहशत के बीच एमपी के जबलपुर में विदेश से छुट्टियों पर आई एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। संभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ डॉ. संजय मिश्रा के मुताबिक महिला अपने परिवार के साथ अमेरिका से 23 दिसंबर को जबलपुर पहुंची है। सर्दी खांसी की शिकायत होने पर संबंधित महिला ने निजी लैब में जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। महिला को उसके घर में ही आइसोलेट किया गया है। साथ उसके पति और बच्चों के सैम्पल भी अलग से जांच के लिए भेजे गए हैं।

Madhya Pradesh | A woman was found COVID positive, she returned from America on Dec 23 for visiting her parents along with her husband & child. Her genome sequencing will be done tomorrow, family under observation: Dr Sanjay Mishra, Chief Medical &Health Officer

