‘सब्सिडी पर जानवर’ इस प्रदेश में ‘काउ Lovers’ की बल्ले-बल्ले, जानिए आपको फायदा मिलेगा या नहीं

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

भोपाल, 01 जुलाई: गैस कनेक्शन से लेकर मकान बनाने और कारोबार के लिए सरकारी सब्सिडी के खजाने का हजारों लोग लाभ उठा रहे हैं। अब मध्यप्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि दुधारू गाय खरीदने सरकार सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए नई योजना का सरकारी खाका भी तैयार कर लिया गया है। योजना लॉन्च होते ही इसका श्रीगणेश आदिवासियों से होगा। राज्य के पशुधन विकास निगम के मुताबिक 75 फीसदी सब्सिडी पर दो गायें दी जाएंगी।

ये भी पढ़े: लापरवाही : ऑपरेशन किया और पेट में छोड़ दी कैंची, अब उपभोक्ता फोरम ने लगाया 6 लाख जुर्माना



English summary

'animals on subsidy' cow lovers in this state, know whether you will get benefit or not