भाई की हुई मौत तो भयभीत हुआ इस देश का पीएम, डर से बदल डाली अपनी जन्मतिथि

नामपेन्ह, 19 मईः कंबोडिया के प्रधान मंत्री हुन सेन ने अपनी जन्मतिथि को बदलने का फैसला किया है। ऐसा निर्णय उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के बाद लिया है। चीनी राष्ट्रपति हुन सेन ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कुछ दशकों तक गलत दिन का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब वह अपनी आधिकारिक जन्म तिथि को उस दिन में स्थानांतरित करने का फैसला कर रहे हैं, जब वह वास्तव में पैदा हुए थे।

Cambodian Prime Minister Hun Sen said Tuesday that he has decided to shift his official date of birth to the day he was actually born