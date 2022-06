राष्ट्रपति शी जिनपिंग हांगकांग जाएंगे, ढाई साल बाद चीन से बाहर का कर रहे हैं दौरा

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 25 जून : चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) अगले सप्ताह हांगकांग को चीन को सौंपे जाने के 25वें वर्षगांठ के मौके पर हांगकांग के दौरे पर जाएंगे। कोरोना महामारी शुरुआत के बाद से जिनपिंग का यह पहला देश से बाहर का दौरा होगा। शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, "शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेंट्रल कमेटी के महासचिव और सेंट्रल मिलिट्री कमिशन के अध्यक्ष हैं, जो हांगकांग स्पेशल एडमनिस्ट्रेटिव रिजन की सरकार के छठे कार्यकाल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे।

English summary

BEIJING: Chinese President Xi Jinping will visit Hong Kong next week to mark the 25th anniversary of the former British colony’s 1997 return to China, state news agency Xinhua announced on Saturday, in what would be his first publicised trip outside the mainland since January, 2020, weeks after the Covid-19 virus was detected in the central Chinese city of Wuhan.