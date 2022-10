खतरनाक राह पर चीन! क्या शी जिनपिंग की सोच 'ड्रैगन' को बर्बाद कर देगा?

International

oi-Artesh Kumar

चीन में शी जिनपिंग (xi jinping) ने जब से सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक देश में गहरा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ है। देश में बाजारों, अर्थव्यवस्था का आधार चीन को मौलिक रूप से बदल कर रख दिया है। पिछले दशकों से आज की तुलना करें तो चीन का बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुआ है। 1978 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से चीन में पर कैपिटा इनकम 34 तक जा पहुंची है। देश में 10 करोड़ लोग मध्यमवर्ग परिवार से आते हैं। इन कुछ वर्षों में देखे तो शिक्षा नीति और शहरीकरण ने देश का चेहरा अलग तरह से बदल कर रख दिया। लोगों का मानना है कि शी की नीतियों की वजह से चीन में आर्थिक गैरबराबरी की खाई और ज्यादा गहरी होती चली गई।

English summary

what happen in china in last decades. china gone with profound economy and social changes. when xi jinping came to power he determined that economic liberalisation was transforming china profoundly in a bad way.