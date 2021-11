विरोधियों का खात्मा, सेना पर नियंत्रण, जानिए कैसे शी जिनपिंग ने किया देश पर कब्जा? मिले डरावने संकेत

International

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, नवंबर 15: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने 8-11 नवंबर को अपनी छठी पूर्ण बैठक आयोजित की और अनुमान के मुताबिक ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रास्ते में जितने भी कांटे थे, उन सभी कांटों को अब हटा दिया गया है। इस बैठक के बाद अब यह तय हो गया है कि, अगले साल चीन में शी जिनपिंग तीसरी बार देश के राष्ट्रपति चुने जाएंगे और पार्टी के अंदर अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की इस बैठक के खत्म होने तक शी जिनपिंग का कद चीन के संस्थापक माओत्से तुंग से ऊंचा किया जा चुका था और चीन में 'हर चीज' का राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बनाया जा चुका था। तो फिर सवाल ये है कि, इस फैसले का असर क्या होगा और खुद चीन के लिए शी जिनपिंग का तानाशाह होना, कितना बड़ा खतरा है।

English summary

The control of every Chinese institution has come in the hands of Xi Jinping, know how Xi Jinping became the all-powerful leader of China?