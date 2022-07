World UFO Day 2022: क्यों मनाया जाता है UFO दिवस, क्या एलियन बुलाने पर आते हैं, यहां जानें सबकुछ

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली, 2 जुलाई : आज विश्व यूएफओ (World UFO Day 2022) दिवस है। ये दिन उन उड़नतश्तरियों को समर्पित है, जो आज भी हम इंसानों के लिए अज्ञात है। ये हमारी कल्पनाओं में है। हालांकि, कई लोगों ने उड़नतश्तरी और एलियन को देखने का दावा किया है। इस पर रिसर्च भी जारी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने तो एक अलग से टीम बनाने का ऐलान भी कर चुकी है। तो चलिए आज हम और आप मिलकर उड़नतश्तरी और एलियन पर बातें करते हैं।

English summary

Every year on July 2, we celebrate World UFO Day — a day dedicated to unidentified flying objects. It is basically an awareness day for people across the world to gather together and watch the skies for UFOs. Some even celebrate it on June 24.