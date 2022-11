दुनिया की सबसे महंगी दवाई को US में मिली मंजूरी, जानिए किस बीमारी की है दवा, क्या है कीमत?

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

World's most expensive drug: विश्व की सबसे महंगी दवाई को आखिरकार अमेरिका में मंजूरी दे दी गई है और अमेरिकी ड्रग कंट्रोलर विभाग ने सीएसएल बेहरिंग की हीमोफिलिया बी जीन थेरेपी को मंजूरी दे दी है। जिस दवा को मंजूरी दी गई है, वो विश्व की सबसे महंगी दवा की लिस्ट में सबसे आगे आ गई है और ये दवाई सूई के जरिए शरीर में इंजेक्ट की जाती है और इस दवाई के इस्तेमाल से हेमोफिलिया के रोगियों को नियमित उपचार से मुक्ति मिलती है, लेकिन इस दवा की कीमत इतनी ज्यादा है, कि हर किसी के लिए इस दवा का सेवन करना संभव नहीं है।

English summary

World's costliest drug Hemgenix has been approved in the US. Know, for which disease is the medicine and how much is the cost?