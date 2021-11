भारतीय राफेल को टक्कर दे पाएगा पाकिस्तान का नया JF-17 युद्धक विमान? जानिए किसमें कितना है दम?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 09: दो बड़े परमामु हथियार संपन्न दुश्मन पाकिस्तान और चीन भारत को लगातार चुनौती देते रहते हैं और चीन और पाकिस्तान, दोनों ही देशों के साथ भारत की लड़ाई हो चुकी है। जबकि, सरहद पर लगातार तनाव बना रहता है। बात दक्षिण एशिया की करें तो भारत और पाकिस्तान, दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं और दोनों ही देशों के बीच चाहे जल हो, या थल हो या फिर आकाश हो, अपना प्रभुत्व बनाने के लिए संघर्ष चलता रहता है। ऐसे में पाकिस्तान पर बढ़त बनाने के लिए भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदा तो पाकिस्तान चीन से आयातित जेएफ-17 का उन्नत वर्जन तैयार कर रहा है। ऐसे में इस बात का विश्लेषण करना दिलचस्प हो जाता है, कि भारत के राफेल और पाकिस्तान के जेएफ-17 में कौन कितना शक्तिशाली है और किसमें ज्यादा दम है?

विश्व में बर्बादी फैलाने की आहट, पेंटागन की रिपोर्ट में चीन की सेना को लेकर विनाशकारी चेतावनी

English summary

Pakistan is preparing an improved version of JF-17 to compete with Indian Rafale, let's know who is more powerful between Pakistani JF-17 and Indian Rafale.