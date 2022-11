G-20 Summit: भारत के दोस्त पुतिन क्यों नहीं हो रहे हैं शामिल? 2014 को याद कर डर गये रूसी राष्ट्रपति

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

G20 Summit in Bali: आखिरी बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को साल 2014 में जी20 ग्रुप से अलग-थलग उस वक्त कर दिया गया था, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर उससे क्रीमिया छीन लिया था और जी20 सम्मेलन में पुतिन के खिलाफ पश्चिमी देशों का ऐसा रवैया था, कि उसे देखकर रूसी राष्ट्रपति स्तब्ध रह गये थे और वो जी20 शिखर सम्मेलन से फौरन चले गये थे। और अब आठ सालों के बाद जब रूस ने पूरी तरह से यूक्रेन पर हमला कर रखा है और करब 9 महीने से ये लड़ाई जारी है, तो इस बार पुतिन जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे।

English summary

Why is Russian President Vladimir Putin not attending the G20 summit, is he afraid of being isolated like in 2014?