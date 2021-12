विश्व के मुकाबले कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा क्यों मरते हैं पाकिस्तानी? ओमिक्रॉन से और बढ़ा टेंशन

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, दिसंबर 19: एक तरफ स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार दावा कर रहे हैं कि, एशियाई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार भले ही ज्यादा हो, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु दर की रफ्तार कम है और कोरोना वायरस एशियाई देशों में कम घातक साबित हुआ है, लेकिन वैश्विक आंकड़ों से जब पाकिस्तान की तुलना की गई, तो पता चला है कि, पाकिस्तान में मृत्युदर काफी ज्यादा है।

अमेरिका में रातों रात मरीज डबल, नीदरलैंड में लॉकडाउन, जानिए विश्व में कैसे कोहराम मचा रहा ओमिक्रॉन?

English summary

Why is the Covid 19 mortality rate much higher in Pakistan than in the world and is the situation in Pakistan going to worsen with the Omicron variant?