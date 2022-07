भारतीय महिला की बेटी हैं एलन मस्क की जुड़वा बच्चों की मां शिवोन, अब बन सकती हैं ट्विटर की मालकिन...

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 08: दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क वैसे तो ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन एलन मस्क की निजी जिंदगी काफी रहस्यमयी और दिलचस्प है। हालांकि, एलन मस्क अभी एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है, कि एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक में काम करने वाली शिवोन जिलिस उनके जुड़वा बच्चों की मां हो सकती हैं। इसके साथ ही खबर ये भी है, कि शिवोन जिलिस ट्विटर की हेड भी बन सकती हैं।

English summary

Who is the mystery girl Shivon Jillis, who became the mother of Elon Musk's twins! Will become the owner of Twitter?