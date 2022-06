भारत के गुप्ता ब्रदर्श की कहानी, जिनकी ‘जेब’ में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, अब क्यों पहुंचे जेल?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 07: ये कहानी भारत के रहने वाले उन गुप्ता भाईयों की है, जो भारत से चलकर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, वहां पैसे बनाते बनाते, राजनेताओं को अपनी जेब में किया, फिर दंगे भड़काए और अब दुबई में गिरफ्तार किए गये हैं। दक्षिण अफ्रीका ने पुष्टि कर दी है, कि गुप्ता ब्रदर्श को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। तीन भाईयों की इस जोड़ी में हालांकि, दो ही अभी गिरफ्तार किए गये हैं, जबकि एक अभी भी फरार है। इन तीनों भाईयों ने दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार का जो जाल बुना, वहां के राजनेताओं को जिस तरह से अपनी जेब में किया, वो कहानी बेहद दिलचस्प है।

पैगंबर पर टिप्पणी के साइड इफेक्ट्स, इस देश में भारतीय सामानों का शुरू हुआ बहिष्कार, स्टोर से हटे सामान

English summary

Who are the Gupta brothers living in India, who reached South Africa from India to become the 16th richest person and have now been arrested.